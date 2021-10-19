КНДР: новый ракетный пуск

Северная Корея запустила во вторник утром по меньшей мере одну баллистическую ракету в сторону Японского моря. По информации южно-корейских военных, речь идёт о баллистической ракете подводных лодок.

По словам американских военных, сегодняшний запуск не представляет угрозы для США и их союзников.

Токио заявляет о пролете двух ракет. Японское правительство направило протест в Пхеньян через своего посла в Пекине.

Ёсихико Исодзаки, заместитель генсека кабмина Японии: "Очередной запуск ракет угрожает миру и безопасности в нашей стране. Это серьезная проблема для Японии и для мирового сообщества в целом. Запуск баллистических ракет представляет собой прямое нарушение резолюций Совета безопасности ООН. __Произошедшее вызывает глубочайшее сожаление".

Новое Северо-корейское ракетное испытание - восьмое в этом году - было проведено накануне открытия международной аэрокосмической и оборонной выставки в Сеуле, в которой примут участие 28 стран.

Ранее президент Республики Корея призывал КНДР к нормализации отношений.

Пхеньян в свою очередь обвинил Сеул в неискренности и продолжении враждебной политики.