КНДР, как предполагается, запустила баллистическую ракету

В ночь на вторник КНДР запустила, как предполагается, баллистическую ракету в сторону Японского моря. Первым об этом сообщил Комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи, затем подтвердила береговая охрана Японии. Предыдущий запуск был осуществлён не далее, как 5 января; тогда ЦТАК сообщило, что речь идёт о "гиперзвуковом снаряде".

Ракета упала за пределами японской исключительной экономической зоны. При канцелярии премьер-министра Японии начал работать оперативный штаб по сбору информации о запуске. Японские и южнокорейские специалисты анализируют дальность и высоту полета ракеты. Министерство обороны также занимается сбором информации.

Осуществлённый КНДР во вторник ракетный запуск "представляет угрозу для безопасности Японии и мирового сообщества", заявил на пресс-конференции в Токио министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси. Директор департамента Азии и Океании японского МИДа Такэхиро Фунакоси во вторник обсудил случившееся по телефону со специальным представителем США по КНДР Сон Кимом.

Стороны условились "продолжать тесное сотрудничество двух стран в этой области". Кроме того, Фунакоси переговорил с представителем Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Доком, "подтвердив взаимодействие по этому вопросу между Токио и Сеулом".