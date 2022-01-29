Эшли Барти выиграла Australian Open

25- летняя Эшли Барти стала первой за последние 44 года австралийcкой теннисисткой, выигравшей Открытый чемпионат Австралии в одиночном разряде.Оправившись от проигрыша 5:1 во втором сете, она выиграла у Даниэль Коллинз два других со счётом 6:3 и 7:6 и повторила успех Криса О'Нила, выигравшего первенство в 1978 году.

Именно О'Нил доставил трофей Дафны Ахерст на арену Рода Лейвера, где проводятся матчи Открытого чемпионата Австралии. А вручила кубок Барти её наставница, легендарная теннисистка Эвонн Гулагонг Коули, первопроходец среди спортсменов из числа коренных народов Австралии, выигрывавшая турнир 4 раза подряд с 1974 по 1977 годы.