Постоянный представитель России в Евросоюзе уверяет, что у неё нет намерения вторгнуться на Украину, несмотря на наращивание военной мощи его страны на границе. Владимир Чижов дал в Брюсселе эксклюзивное интервью корреспонденту Euronews Эфи Кутсокоста.

«У России нет планов вторжения ни на Украину, ни в какую-либо другую страну. Это блеф, созданный не в России, а в тех странах, которые сейчас распространяют такое истерическое, я бы сказал, послание по Европе и миру».

Посол возглагает на НАТО, а не на Россию, вину за несоблюдение гарантий безопасности, которые, как он верит, были устно согласованы после распада Советского Союза. Он утверждает, что россияне видят нагнетание напряженности с чужой стороны границы:

«Вас удивит то, как много вооружений НАТО размещено вдоль российской границы, не говоря уже о военных базах и так далее. Я бы добавил к этому чистую статистику, показывающую, что количество облетов российских границ на Чёрном море, например, в прошлом году увеличилось на 60%».

Среди санкций, которые Запад может ввести против Москвы, - отсрочка ввода в эксплуатацию трубопровода «Северный поток-2». Но Чижов считает, что Россия могла бы найти и другие рынки сбыта своего природного газа, но тогда европейцы будут мёрзнуть:

«Думаю, в первую очередь должны волноваться европейские потребители. Потому что им придётся жить без относительно дешевого российского газа и без его обилия. Им придется искать другие способы отопления своих домов. Зима ещё не закончилась».

Постпред России добавил, что его страна работает над поиском дипломатического решения украинского кризиса, но на столе остаются все варианты. Из этих слов явствует, что это может быть стол не только для переговоров.