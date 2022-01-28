Россия обещает не начинать войну с Украиной, но требует уважать интересы Москвы. Речь идёт о расширении НАТО и об урегулировании ситуации в Донбассе — как сообщили в Кремле, эти вопросы президенты России и Франции обсудили по телефону. Москва недовольна ответом Североатлантического альянса на её претензии, настаивает на незамедлительных международных переговорах и отвергает обвинения в подготовке к агрессии.

Если это зависит от Российской Федерации, то войны не будет. Мы войн не хотим. Но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы тоже не позволим. Сергей Лавров министр иностранных дел России

Украина, США и их партнёры расценивают как подготовку к потенциальной агрессии сосредоточение российских военных у западных границ. В Кремле настаивают, что могут свободно перемещать свои силы по собственной территории. Страны НАТО в ответ расширяют военную помощь Украине. Генсек альянса Йенс Столтенберг утверждает, что в организации готовы к разным вариантам развития кризиса:

«Мы провели большую работу ради лучшего выхода — мирного политического решения. Но мы также готовы и к худшему, к тому, что Россия снова применит силу против соседней Украины».

Напряжённость на границе и сообщения о подготовке к войне оборачиваются падением курсов валют и котировок на биржах. На это в ходе пресс-конференции обратил внимание президент Украины Владимир Зеленский. В ответ на вопрос Euronews он раскритиковал западных политиков и СМИ, обвинив их в распространении панических настроений:

«Сегодня мы не видим большей эскалации, чем раньше. Да, увеличилось число военных, но я об этом говорил еще в начале 2021 года. Такое ощущение складывается в сообщениях СМИ, что у нас война, ходят войска по дорогам, мобилизация, люди куда-то уезжают. Это не так. Нам не нужна эта паника».

Министерство обороны Украины оценивает численность российских войск у границ в 130 тысяч человек. По словам главы ведомства Алексея Резникова, это сопоставимо с теми силами, которые Москва сосредоточила в приграничных районах весной прошлого года.

Ранее президент США Джо Байден пригрозил Москве мерами, которые, по его словам, будут иметь катастрофические последствия для российской экономики в случае агрессии. Речь идёт, в том числе, о блокировке банковских транзакций. В Кремле заявляли, что Россия «вполне самодостаточна, чтобы чувствовать себя уязвимой из-за санкций».