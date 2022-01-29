"Украине необходима поддержка"

Президенту Украины Владимиру Зеленскому в пятницу вечером позвонил его французский коллега Эммануэль Макрон", — передает из Киева корреспондент Euronews Анелиз Боржес.

"В ходе разговора лидеры двух стран обсудили важность продолжения дипломатических усилий с целью попытаться разрешить нынешний кризис. Ранее в тот же день Зеленский обратился со строгим предупреждением к своим западным союзникам, когда собрал встречу с европейскими послами, а затем созвал международную прессу на брифинг. Зеленский заявил, что Россия представляет собой непосредственную угрозу Украине и всему европейскому континенту, по его словам сейчас на кону находится стабильность Европы.

Я спросила лидера Укрианы о его предыдущих заявлениях. Ранее стали известны его заявления, преуменьшающие значимость угрозы, что ситуация находится под контролем и что нет причин для паники.

Зеленский сказал, что это часть его обязанностей на посту главы государства, что подталкивание с страху и панике навредит способности страны противостоять нынешнему кризису. Он сказал, что Украине сейчас необходима военная, финансовая и моральная поддержка, и пришло время, чтобы в НАТО ясно дали понять, будет ли альянс находиться на стороне Украины, учитывая текущую эскалацию. Зеленский заявил, что роль НАТО заключается не только в предотвращении войны, но и в защите мира, и наступил момент для членов альянса показать, что ни это понимают".