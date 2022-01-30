Россия — НАТО: Москва идёт на уступки, но не избежит санкций

Дублин приветствует решение России перенести место проведения военных учений за пределы исключительной экономической зоны Ирландии.

Соответствующие заверения министр иностранных дел страны Саймон Ковени получил от главы Минобороны России Сергея Шойгу.

Российские военные учения должны были пройти в 240 км от юго-западного побережья Ирландии в феврале.

Очевидно, что в настоящее время в Европе существует большая напряженность в контексте России, Украины, и я чувствовал, что положительный ответ на мое послание будет оценен по достоинству, что и произошло Саймон Ковени министр иностранных дел Ирландии

Пойдя на определенные уступки, Россия надеется на выполнение НАТО и ОБСЕ ключевых обязательств по безопасности.

На этой неделе Москва получила письменный ответ США и Североатлантического альянса на предложения России по гарантиям безопасности. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в нем Кремль не нашел позитивной реакции на главный вопрос - о недопустимости дальнейшего расширения НАТО.

Каждый раз получается, что линия, которую они должны оборонять, сдвигается все восточнее. Сейчас она уже вплотную подошла к Украине. Эту страну тоже хотят туда затянуть. Хотя всем понятно, что Украина не готова и никакого вклада в укрепление безопасности НАТО не сделает Сергей Лавров министр иностранных дел России

В то же время Великобритания планирует расширить санкции против России из-за ситуации вокруг Украины.

Глава британского МИДа Лиз Трасс отказалась раскрывать подробности рестрикций, сказав лишь, что "у олигархов Путина и российских компаний, которые служат опорой для российского государства, не получится спрятаться".

В конце этой недели я объявлю об усовершенствовании законодательства о санкциях, чтобы мы могли нацелиться на большее количество российских интересов, которые имеют непосредственное отношение к Кремлю, потому что нам любыми способами необходимо остановить происходящее. Это наш приоритет номер один Лиз Трасс министр иностранных дел Великобритании

И эти усилия ценятся в Киеве, где собрались благодарные Западу за поддержку в условиях угрозы конфликта с Россией.

Концентрация российских войск у границы с Украиной вызывает опасения Запада о планах Москвы напасть на соседа.

Кремль назвал такие предположения беспочвенными и требует от НАТО не допустить вступления Украины в альянс, а также отозвать свои войска из Восточной Европы.