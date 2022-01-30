Россия — НАТО: Москва идёт на уступки, но не избежит санкций

Россия — НАТО: Москва идёт на уступки, но не избежит санкцийКомментарии
Дублин приветствует решение России перенести место проведения военных учений за пределы исключительной экономической зоны Ирландии.
Соответствующие заверения министр иностранных дел страны Саймон Ковени получил от главы Минобороны России Сергея Шойгу.
Российские военные учения должны были пройти в 240 км от юго-западного побережья Ирландии в феврале.
Пойдя на определенные уступки, Россия надеется на выполнение НАТО и ОБСЕ ключевых обязательств по безопасности.
На этой неделе Москва получила письменный ответ США и Североатлантического альянса на предложения России по гарантиям безопасности. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в нем Кремль не нашел позитивной реакции на главный вопрос - о недопустимости дальнейшего расширения НАТО.
В то же время Великобритания планирует расширить санкции против России из-за ситуации вокруг Украины.
Глава британского МИДа Лиз Трасс отказалась раскрывать подробности рестрикций, сказав лишь, что "у олигархов Путина и российских компаний, которые служат опорой для российского государства, не получится спрятаться".
И эти усилия ценятся в Киеве, где собрались благодарные Западу за поддержку в условиях угрозы конфликта с Россией.
Концентрация российских войск у границы с Украиной вызывает опасения Запада о планах Москвы напасть на соседа.
Кремль назвал такие предположения беспочвенными и требует от НАТО не допустить вступления Украины в альянс, а также отозвать свои войска из Восточной Европы.