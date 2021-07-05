"Негостеприимная Куба": более 150 российских туристов изолированы с COVID-19

Более 150 российских туристов по прилету на Кубу были помещены на самоизоляцию в своих отелях из-за положительных тестов на коронавирус. При этом сами туристы уверяют, что никто из них не болен, так как результаты тестов до отлета были отрицательными и половина из них привита от COVID-19.

По словам генерального консула России на Кубе Нана Мгеладзе, речь идет о россиянах, прилетевших на Кубу с 30 июня по 2 июля. На первом рейсе тесты, сделанные в аэропорту, показали положительный результат у 133 человек, в том числе членов экипажа. При повторном анализе COVID-19 подтвердили у 33 из них. Еще около 130 человек изолировали в последующие дни.

Среди прилетевших до 29 июня туристов, у 14 диагноз подтвердился - они находятся в гостинице-обсерваторе, одного мужчину госпитализировали в Гаване с осложнениями.

Ситуацию с российскими туристами с министром туризма республики Хуаном Карлосом Гарсией обсудил посол РФ на Кубе Андрей Гуськов. Именно он настоял, чтобы россиян не помещали в обсерватор, а оставили на самоизоляции в их отелях. В данный момент туристы ожидают повторных тестов на коронавирус.

Ранее туристы, помещенные на карантин записали видеообращение под названием "Негостеприимная Куба", где пояснили сложившуюся ситуацию. По словам одной из "застрявших" на Кубе россиян Екатерины Тюленевой, они не доверяют тестам кубинских специалистов, которые показали положительный результат у "такого количества народа", причем результаты анализов им не дают. По их словам, половина прибывших туристов вакцинирована и имеет подтверждающий документ, симптомов заболевания у них нет, а перед вылетом их тесты были отрицательными.

По данным генерального консульства РФ в Гаване, в настоящее время на Кубу четыре отечественных авиакомпании осуществляют еженедельно 12 рейсов, каждый из которых перевозит в среднем по 450 пассажиров. По состоянию на начало июля на курортах Кубы отдыхают около 6 тыс. граждан РФ. По правилам въезда в республику, путешественники должны не ранее чем за 72 часа до вылета сделать ПЦР-тест на коронавирус, документ об отрицательном результате которого необходимо предоставлять при посадке на самолет.