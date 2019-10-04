Россия - Куба: дружба навек

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев назвал Кубу "действительно важным союзником".

Он также отметил, что некоторые государства намеренно создают, как выразился глава кабмина, "токсичную атмосферу" вокруг отношений Москвы и Гаваны.

Дмитрий Медведев премьер-министр РФ: "Нынешняя встреча в очередной раз продемонстрировала, что Куба - это действительно важный союзник России в Латинской Америке, что наши отношения нацелены на перспективу и не подвержены никакой сиюминутной конъюнктуре, поскольку мы строим их на основе взаимного уважения и дружбы, которые связывают наши народы".

Со своей стороны хозяин встречи председатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель подчеркнул: "Мы благодарны России за ее неизменную позицию по осуждению торгово-экономического эмбарго со стороны США".

По итогам этих переговоров был подписан ряд российско-кубинских соглашений. Позже Дмитрий Медведев российский премьер встретился с первым секретарем центрального комитета Компартии Кубы Раулем Кастро.