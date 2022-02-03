Москва критикует решение США отправить в Европу военных

Диалог Запада с Москвой рискует обостриться на фоне решения президента США Джо Байдена развернуть в Европе дополнительный контингент. Речь идет о 3 тысяч военных - 2 тысячи прилетят в Польшу и Германию, еще тысяча передислоцируется в Румынию. Вашингтон уточняет, что речь идет об усилиях по сдерживанию России. "Эти военные не собираются на Украину и не будут воевать за Украину, - заявила журналистам пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки. - Нет, это мы, США, выполняем наши обязательства поддержать и успокоить партнеров, как того требует Пятая статья".

Российский МИД выступил с резкой критикой этого решения. "Никем не оправданные, деструктивные шаги усиливают военную напряженность, сужают поле для политических решений", - так прокомментировал намерения Белого Дома замминистра иностранных дел Александр Грушко.

"Никем не оправданные, деструктивные шаги усиливают военную напряженность, сужают поле для политических решений". Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Россия отклоняет милитаристские планы в отношении Украины, называя политику США и НАТО в регионе провокационной. Москва обвиняет Запад в разыгрывании украинской карты для максимального приближения к российским рубежам.

При этом обе стороны подтверждают желание преодолеть кризис дипломатическим путем и продолжают переговоры на разных уровнях. Накануне президент Путин пообщался по телефону с британским премьером Джонсоном, ранее он обменялся мнениями с французским лидером.

Президент Эммануэль Макрон считает, что интенсивные консультации могут помочь всем участникам кризиса найти точки соприкосновения. "Конечно, я очень обеспокоен ситуацией на местах, - признался он. - В последние дни у нас состоялся активный обмен мнениями с европейскими коллегами, мы говорили с президентом Путиным, а в ближайшие часы назначен разговор с президентом Байденом. Мы все пытаемся прийти к какому-то общему знаменателю".

Тем временем Россия развертывает масштабные учения в Беларуси - близ границ Польши и Украины. На Западе это расценивают как дополнительный фактор беспокойства, однако в Минобороны ранее заявили, что по окончании маневров контингент покинет белорусскую территорию.