Москва критикует решение США отправить в Европу военных

Москва критикует решение США отправить в Европу военныхКомментарии
Диалог Запада с Москвой рискует обостриться на фоне решения президента США Джо Байдена развернуть в Европе дополнительный контингент. Речь идет о 3 тысяч военных - 2 тысячи прилетят в Польшу и Германию, еще тысяча передислоцируется в Румынию. Вашингтон уточняет, что речь идет об усилиях по сдерживанию России. "Эти военные не собираются на Украину и не будут воевать за Украину, - заявила журналистам пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки. - Нет, это мы, США, выполняем наши обязательства поддержать и успокоить партнеров, как того требует Пятая статья".
Российский МИД выступил с резкой критикой этого решения. "Никем не оправданные, деструктивные шаги усиливают военную напряженность, сужают поле для политических решений", - так прокомментировал намерения Белого Дома замминистра иностранных дел Александр Грушко.
Россия отклоняет милитаристские планы в отношении Украины, называя политику США и НАТО в регионе провокационной. Москва обвиняет Запад в разыгрывании украинской карты для максимального приближения к российским рубежам.
При этом обе стороны подтверждают желание преодолеть кризис дипломатическим путем и продолжают переговоры на разных уровнях. Накануне президент Путин пообщался по телефону с британским премьером Джонсоном, ранее он обменялся мнениями с французским лидером.
Президент Эммануэль Макрон считает, что интенсивные консультации могут помочь всем участникам кризиса найти точки соприкосновения. "Конечно, я очень обеспокоен ситуацией на местах, - признался он. - В последние дни у нас состоялся активный обмен мнениями с европейскими коллегами, мы говорили с президентом Путиным, а в ближайшие часы назначен разговор с президентом Байденом. Мы все пытаемся прийти к какому-то общему знаменателю".
Тем временем Россия развертывает масштабные учения в Беларуси - близ границ Польши и Украины. На Западе это расценивают как дополнительный фактор беспокойства, однако в Минобороны ранее заявили, что по окончании маневров контингент покинет белорусскую территорию.