Александр Лукашенко признал возможность войны с белорусским участием. Об этом он заявил в своём послании к народу и парламенту, отметив, что в случае такого вооружённого конфликта на помощь Минску прибудут сотни тысяч российских военнослужащих:

«Так будет война или нет? Да, она будет. Но только в двух случаях. Если против Беларуси будет совершена прямая агрессия, мы все как один и даже те, кто не хочет, встанут на защиту нашей земли и нашего отечества.

И второй момент, когда быть войне, и Беларусь будет в ней участвовать, если на нашего союзника — Российскую Федерацию — осуществлят непосредственное нападение, такая же агрессия будет совершена против территории Российской Федерации».

Российские и белорусские военные тем временем готовятся к совместным учениям на территории республики, — на фоне эскалации напряжённости на российско-украинской границе. Манёвры под названием «Союзная решимость», которые в Киеве расценивают как подготовку к агрессии, намечены на 10-20 февраля.