Если завтра война: что думают о ситуации на границе простые украинцы?

Ситуация вокруг Украины и возможного плана вторжения России на ее территорию — одна из главных тем обсуждения как в высших эшелонах власти, так и в СМИ. Но что об этом думают простые украинцы? существует ли реальная угроза войны?

Лолита, 24 года:

— Страшно. Особенно родители боятся. Они не знают, какая ситуация будет. Курс доллара растет, цены на все растут. Старшее поколение начинает паниковать. Мы с друзьями думаем уехать сейчас в Европу на какое-то время и переждать там.

Олег, 49 лет:

— Это касается каждого украинца. Некоторые стали запасаться едой, кто-то чистит оружие и готовится к нападению. Много информации есть в СМИ, прессе. Все знают об этой угрозе.

Андрей, 41 год:

— Большинство людей на Украине готовы к тому, что это может произойти. Это не будет конфликт, это будет война, настоящая война. Думаю, украинцы готовы к этому

Несмотря на то, что западные страны и НАТО говорят о реальной угрозе вооруженного конфликта на границе, Кремль не раз заявлял, что нападать ни на кого не собирается, и даже мысль о войне с Украиной считает неприемлемой.