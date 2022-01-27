Россия - Украина: дипломатический фронт кризиса

На дипломатическом фронте российско-украинского кризиса неопределённость: министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в среду об ответе США на требования его страны. Этот документ вместе с ответом по линии Североатлантического альянса изучается российской стороной:

_"Что касается содержания документа, там есть реакция, которая позволяет рассчитывать на начало серьёзного разговора, но по второстепенным вопросам. По главному вопросу в этом документе реакции позитивной нет", - _сказал глава российского МИДа, отметив, что решение о дальнейших шагах будет принимать президент Путин.

Главный вопрос для России - это недопустимость дальнейшего расширения НАТО на Восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории РФ. После встречи в Париже, где прорыва не произошло, стороны договорились встретиться через две недели в Берлине.

Киев тем временем старается заручиться поддержкой как можно большего числа стран. Министриностранных дел Украины Дмитрий Кулеба находится с визитом в Дании, которая выделила 22 млн евро на украинский сектор безопасности и пообещала направить 73 млн на инвестиционные проекты в этой стране.

"Если кто-то решит пойти на какие-то сделки по Украине за спиной Украины, мы их не примем, они будут отвергнуты. Это дело принципа. Мы не позволим никому, даже нашим друзьям, навязывать нам какие-то уступки", - сказал в Копенгагене Кулеба.

Между тем около 100 тыс российских военнослужащих стянуты к украинской границе, и учения продолжаются. На этих фото - танки и военная техника на полигоне Погоново в Воронежской области в нескольких часах езды от украинской границы.

Кроме того, из Сибири и с Дальнего Востока переброшены войска для совместных учений с союзной Беларусью, которая также граничит с Украиной.