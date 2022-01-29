Сноуборд: триумф Сейджа Коценбурга и Елены Хайт на американском этапе Natural Selection Tour

На горнолыжном курорте Джексон Хоул в американском штате Вайоминг проходит первый этап фрирайд соревнований Natural Selection - одного из самых зрелищных и ожидаемых событий в мире сноуборда.

В соревнованиях приняли участие 24 райдера из США, Норвегии, Франции, Канады, Новой Зеландии и других стран.

По итогам квалификационных заездов определились 12 лучших сноубордистов. Спортсмены дождались оптимальных погодных условий и сразились на склонах Джексон Хоула 28 января.

В мужском зачёте победил 28-летний американец Сейдж Коценбург, олимпийский чемпион 2014 года в Сочи в слоупстайле. Среди женщин не было равных американке Елене Хайт, которая вырвала победу у действующей чемпионки, представительницы Канады Робин Ван Джин, благодаря блестяще выполненному бэксайду на360°.

Следующие этапы тура пройдут в Британской Колумбии на западе Канады (20-27 февраля), а также на Аляске (20-27 марта).