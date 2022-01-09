Скала обрушилась на туристов в Бразилии

По меньшей мере 7 человек погибли в результате обрушения скалы в озеро Фурнаш в бразильском штате Минас-Жерайс. Это данные спасательной службы.

Часть каменного склона каньона обвалилась, когда внизу находились прогулочные лодки с туристами. Ранения получили более 30 человек, несколько пострадавших госпитализированы в тяжёлом состоянии. Судьба ещё трёх человек неизвестна, — сообщил начальник службы спасения Минас-Жерайс Эдгард Эстево:

«Мы ведём поиски на поверхности воды, на глубине работают водолазы. Будет продолжено и расследование. Мы работаем со свидетелями, членами семьи и местными компаниями».

Наиболее вероятной причиной трагедии в службе спасения называют эрозию горных пород после обильных осадков. Непогода обернулась паводками в штате Минас-Жерайс, около 17 тыс. человек были эвакуированы из опасных районов.