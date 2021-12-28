Украинские резервисты готовятся "дать России по морде"

В лесном массиве под Киевом украинские архитекторы, ученые и маркетологи участвуют в военных учениях на случай возможной агрессии со стороны России.

В последние месяцы десятки гражданских лиц пополняют резервы украинской армии на фоне усиливающихся опасений, что Россия - которая, по словам Киева, сосредоточила на своей стороне границы около 100 000 военнослужащих - готовит крупномасштабное нападение.

Марьяна Жигло маркетолог, резервист:

— Возможно будет очередной виток этой агрессии. Вы же видите, мы сейчас как раз занимаемся более интенсивно. Но надеюсь, что все-таки это нам не пригодится.

Денис Семирог-Орлык, младший сержант запаса:

— 8 лет я живу с мыслью, что пока мы хорошенько не дадим России по морде, они не оставят нас в покое. Они всегда "добивают" слабых. Если мы не будем сопротивляться, это вторжение будет продолжаться еще долго.

Несмотря на то, что Москва категорически отрицает планирование вторжения на Украину, президент страны Владимир Путин не исключил "самого разного" военного ответа в случае расширения альянса НАТО на Восток во главе с США. И регулярно проводит учения на случай такого развития событий.

Согласно последним опросам, около половины россиян считают, что за ухудшением ситуации на Украине стоят США и НАТО, и только 4% - возлагают вину на Россию. Но, по мнению наблюдателей, это не означает, что россияне поддерживают полномасштабную войну.

Война — это дорого, это бессмысленная трата времени. Все-таки время идет вперед, и все больше появляется молодых людей со взглядами мирными, спокойными. Поэтому, мне кажется, со временем конфликт сгладится. Я уверена в этом Диана Шилова жительница Санкт-Петербурга

По тем же опросам, абсолютное большинство россиян (75%) не исключает , что нынешняя напряженность на границе может перерасти в войну между Россией и Украиной.