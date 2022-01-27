Урок Холокоста для всех: "надо оставаться людьми"

В четверг во всем мире отмечали Международный день памяти жертв Холокоста.Спустя 77 лет совершенные нацистами зверства продолжают шокировать. О них сохранилось много свидетельств. Выжившая тогда немецкая еврейка Марго Фридлендер сказала в Брюсселе Euronews, что если предать забвению такие события, они могут повториться, в любом месте, поэтому о них нужно всем напоминать:

«Очень, очень важно всем знать, что это было, и понимать, что это может произойти снова. Для каждого очень важно оставаться человеком. Я всегда говорю, что не имеет значения, какая у человека кровь - христианская кровь, еврейская кровь или мусульманская кровь. Мы все люди, и у всех красная кровь. Мы все одинаковые. Так разве не важно быть человеком и признавать людей?"

Рождённая 100 лет назад в Германии, Марго в юном возрасте была поймана фашистами и депортирована в концентрационный лагерь в Чехословакии. Она говорит, что уважение ко всем людям является ключом к борьбе с антисемитизмом и разжиганием ненависти.

«Будь человеком. Уважай всех. Уважай людей».

Марго Фридлендер, чьи мать и брат были убиты в лагере смерти Освенцим, выступила в Европарламенте. Она сказала депутатам, что политики всех мастей иногда злоупотребляют памятью о Холокосте, и напоследок предупредила людей: "будьте бдительны и не отводите глаза от того, что происходит, как это случилось тогда".