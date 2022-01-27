Выборы в Португалии не обещают стабильного правительства

В Португалии 30 января пройдут досрочные парламентские выборы. В декабре президент Марселу Ребелу ди Соуза распустил Ассамблею Республики, осудив оппозицию за отказ поддержать правительство в трудное время. Передаёт корреспондент Euronews Педру Сакадура:

«Живущий в Брюсселе португалец чувствует себя как дома, когда он разговаривает за чашкой кофе и ест настоящую паштел-де-ната. Но сейчас, за столом в этом португальском кафе, есть и более важная тема для обсуждения: предстоящие парламентские выборы».

Рикарду Боржес де Кастру вот уже десять лет живет в Брюсселе и поддерживает тесные связи со своей родной Португалией. Он политолог и один из клиентов кафе, внимательно следящий за подготовкой к воскресному голосованию:

«Мы все рискуем тем, что страна останется относительно прежней, то есть, без стабильного правительства».

Парламентские выборы определят будущего премьер-министра Португалии. Социалист Антониу Кошта надеется остаться на новый срок. Но ему наступает на пятки соперник социал-демократ Руй Рио.

Рикарду досрочно проголосовал в Брюсселе. Как сотрудник Центра европейской политики, он не предверит, чтобы результаты выборов вызвали в ЕС большое волнение:

«Интерес в Брюсселе к Португалии почти такой же, как в Португалии к предвыборным дебатам в Бельгии, то есть очень малый. Двумя основными партиями, согласно опросам, будут социал-демократы и социалисты. Я думаю, что по европейским вопросам в их позициях есть некоторые практические нюансы , но с точки зрения участия в европейском проекте между ними различий нет. Поэтому Европейский союз может быть уверен, что проблем не возникнет».

Для отношений между странами-членами эти выборы, похоже, также не имеют большого значения. Работающие в Брюсселе немецкий и греческий журналисты называют другие насущные проблемы требующие особого внимания лидеров ЕС:

«Выборы в Португалии в настоящий момент не играют большой роли для Германии, - сказала Катрин Прибыль. - Их затмевает украинский кризис, президентские выборы в Италии и предстоящие выборы во Франции».

«Во время финансового кризиса, когда и Греция и Португалия получали экстренную помощь и пытались навести порядок в банковской системе, события в Португалии представляли гораздо больший интерес для Греции, - сказал Яннис Палеологос. - Мы хотели увидеть, насколько эффективно Португалия справляется со своими финансовыми обязательствами».

«Антониу Кошта и Руй Риу дождутся итогов голосования, чтобы узнать, кто из них станет следующим премьер-министром Португалии. Но одно можно сказать наверняка: кто бы ни выиграл эту битву, он будет нести ответственность за формирование курса и роль страны в Европейском Союзе», - завершает репортаж наш корреспондент.