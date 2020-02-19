Португальский премьер - за помощь аутсайдерам ЕС и фермерам

На этой неделе главы государств и правительств Евросоюза обсуждают его бюджет на ближайшие семь лет. Некоторые лидеры предложили сократить ассигнования на сельское хозяйство и развитие отстающих стран и регионов.

Премьер-министр Португалии социалист Антониу Кошта прокомментировал это предложение в интервью корреспонденту Euronews Изабель Маркеш да Силва:

Кошта: "Я думаю, что это предложение плохое в нескольких аспектах. Оно не соответствует глобальным финансовым потребностям, определённым Еврокомиссией и Европарламентом. Не надо забывать, что парламент будет иметь решающее слово, он может одобрить или отклонить документ. Четыре крупнейшие фракции заявляют, что у Европы должен быть бюджет, соответствущий тем амбициям, которые она выразила в своих стратегических планах. Мы не можем и дальше много обещать европейцам и давать им слишком мало. Я непреклонен в том, что политика сплочения и общая сельскохозяйственная политика не должны ослабевать. Они фундаментальные. Их финансирование не должно сокращаться, потому что они определяют сущность Евросоюза и приближают его к повседневной жизни его граждан. Эти фонды также имеют фундаментальное значение для решения двух самых больших проблем, с которыми в последнее время сталкивается Европа: это переход к цифровому обществу и изменение климата".

Euronews: "Планируется ввести новое правило об уважении верховенства права. Страны, которые не будут соблюдать его, могут потерять некоторые фонды. Некоторые страны из так называемой "Группы друзей сплочения», а именно Венгрия и Польша, много критикует это новое предложение. Считаете ли вы его полезным, вы с ним согласны, или думаете, что оно может помешать достижению консенсуса? "

Кошта: «Верховенство права - это принцип, закрепленный в Союзном договоре, и это существенная ценность Евросоюза. Не может быть государств-членов ЕС, которые не уважают верховенство права. Но этот принцип - именно ввиду его огромного значения - не может быть применён исключительно при обсуждении бюджета. Иначе создается впечатление, что мы не защищаем верховенство права, а просто ссылаемся на него как на предлог для сокращения выплат. Важно понимать: тот, кто верит в ЕС, должен инвестировать в ЕС ».