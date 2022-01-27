Внеочередные выборы в Португалии: Почему сейчас? Кто лидирует в опросах? Почему это важно?

В воскресенье, 30 января, в Португалии пройдут внеочередные выборы после того, как правящая Социалистическая партия, находящаяся у власти с 2015 года, не смогла провести бюджет через парламент.

Это произошло после того, как их традиционные союзники слева - коммунисты, зеленые и "Левый блок" - отказались поддержать его.

"В конце 2021 года годовой бюджет был отвергнут радикальными левыми, которые обычно поддерживали правительство социалистического меньшинства, находившееся в то время на втором сроке", - сказала Euronews эксперт по португальской политике Элизабетта Де Джорджи, доцент кафедры политологии Университета Триеста в Италии.

По иронии судьбы, основные силы оппозиции, правоцентристские социал-демократы, первоначально поддержали премьер-министра Антониу Кошту по бюджету в интересах национального единства в условиях пандемии, но после того, как эта поддержка была отозвана с учетом тупиковой ситуации слева, президент республики Марселу Ребелу ди Соуза распорядился распустить парламент и назначить выборы.

Выборы назначены на 30 января, но, чтобы избежать большого скопления людей, жителям страны была дана возможность проголосовать досрочно, 23 января.

В ходе выборов решается судьба 230 мест в парламенте.

Что показывают последние опросы?

Последние опросы в Португалии показывают, что Социалистическая партия лидирует с 38% голосов - этот показатель остается стабильным с ноября прошлого года.

Число сторонников социал-демократов (оппозиция) увеличилось на пару процентных пунктов. Согласно опросу Университета Католика, который был опубликован в прошлую пятницу, уровень их поддержки сейчас составляет 32%.

Профессор де Джорджи отмечает, что поддержка, которую может потерять Социалистическая партия, переходит не к другим левым партиям, а к умеренным правоцентристским социал-демократам.

"Это еще одна исключительная особенность Португалии. Во многих странах Южной Европы основные политические партии теряют голоса в последние годы, но в Португалии конкуренция между двумя мейнстримными политическими организациями сохраняется все эти годы, с начала финансового кризиса", - говорит профессор.

Альянс коммунистов и зеленых, а также "Левый блок" в настоящее время могут рассчитывать на 6% голосов каждый, в то время как "Либеральная инициатива" и ультраправая партия Chega («Хватит») - на 5% голосов.

Всего на места в парламенте претендует 21 партия.

Почему Европа должна быть заинтересована в этих выборах?

Профессор Де Джорджи говорит, что главная причина, по которой другие государства Европы - и особенно юг континента - должны внимательно следить за развитием событий в Португалии, заключается в том, что эта страна стабильна в политическом плане.

"Я знаю, что это кажется странным, потому что у них досрочные выборы, но в политическом плане они были самой стабильной страной на юге Европы после экономического кризиса. Это единственная страна, где две крупнейшие мейнстримные партии продолжают оставаться двумя конкурентами на выборах. И это единственная страна в регионе, где ни правые, ни левые не бросили вызов правительству".

Еще одной причиной относительного укрепления двух крупнейших партий, по словам профессора Де Джорджи, является снижение явки избирателей. В 2015 году она составляла 55,8%, но в 2019 году понизилась до 48,6%.

Есть ли "темная лошадка" этих португальских выборах?

Профессор Де Джорджи говорит, что хотя крайне правая партия "Хватит!" в последние годы набирает обороты и может стать третьей по величине в парламенте, она еще не закрепилась в португальской политике в отличие от некоторых других новых популистских партий в Южной Европе.

"Это первый случай в истории Португалии, когда радикальные правые находятся в парламенте и участвуют в очередных выборах. При этом они могут оказаться на третьем месте по итогам выборов".

Смогут ли они сформировать альянс с правоцентристскими социал-демократами и создать рабочее большинство в парламенте, профессор де Джорджи говорит, что хотя она и не исключает этого полностью, но не считает такой сценарий особенно вероятным.

"Они [партия "Хватит"] сильно выросли, заключили соглашение с правоцентристской партией на уровне местных органов власти на Азорских островах, в некоторых других регионах, но на национальном уровне не ожидается, что СДП пойдет на соглашение с правыми радикалами".