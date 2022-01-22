Мигранты штурмуют Ла-Манш и зимой

Несмотря на суровую зимнюю погоду, многие мигранты продолжают предпринимать опасные попытки пересечь Ла-Манш, чтобы попасть в Великобританию из Франции.

За минвуший год были зафиксированы 52 000 попыток, почти половина из которых оказалась удачной. Это в 5 раз больше, чем в предыдущем 2020 году.

Данные по погибшим за прошлый год таковы: 36 мигрантов утонули в море, 27 из них - в результате кораблекрушения, произошедшего 24 ноября у Кале. Французская полиция сообщает, что попытки тайного пересечения границы на грузовиках в последнее время участились

С начала года уже зарегистрирован и первый смертельный случай в море - утонул 20-летний беженец из Судана. Автомобильные дороги - другой маршрут, которым мигранты пытаются попасть в Соединённое Королевство. Но этот путь также чрезвычайно опасен. В прошлом месяце 16-летний суданец погиб, выпав из грузовика недалеко от Кале. Водителям грозит штраф, если они незаконно провозят мигрантов, даже непреднамеренно.

Этот миграционный кризис вот уже несколько месяцев осложняет отношения между Эммануэлем Макроном и Борисом Джонсоном. Лондон обвиняет Париж в использовании проблемы для оказания давления на Великобританию в других спорах - в частности, касающихся рыболовства или "брексита". На Даунинг-стрит 10 считают, что проблема миграции не будет решена до президентских выборов во Франции в апреле следующего года.