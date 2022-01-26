Русский
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
Рассылка
Games
Euronews
Eвропа
Мир
Бизнес
Спорт
Путешествия
Eвропа
Мир
Бизнес
Спорт
Путешествия
Культура
Видео
другие
Eвропа
Мир
Бизнес
Спорт
Путешествия
Культура
Видео
Культура
Видео
Программы
Euronews
1
Прямой эфир
Eвропа
Smart Regions
Брюссельское Бюро
О Положении Союза
Спорт
Мир
Euronews Witness
Global Japan
No Comment
Qatar 365
Spotlight
Top News Stories Today
Unreported Europe
Глобальный Диалог
Мир
Next
Business Line
Disrupted
Focus
Real Economy
Sci-Tech
The Exchange
Планета Бизнеса
Цель
Футурис
Путешествия
Explore
Postcards
Taste
Приключения
Green
Climate Now
Farm To Fork
Ocean
Культура
Cult
Meet The Locals
Musica
Кино
Спецвыпуск
Climate Crisis
Coronavirus
Destination Dubai
Inclassica
The New Uzbekistan
Visit Petersburg
Latest Live Coverage
LIVE: Россия направила в Казахстан подразделения ВДВ в рамках миротворческой миссии ОДКБ
Прямой эфир
Прямой эфир
Смотреть прямую трансляцию Euronews
Срочная новость
euronews_icons_loading
Top News Stories Today
Новости дня | 26 январь — дневной выпуск
Последние обновления: 26/01/2022
Узнавайте о самых важных событиях в Европе и за ее пределами - последние новости, срочные новости, мир, бизнес, развлечения, политика, культура, путешествия
Последние видео
Украина
Как успокоить Москву?
Брюссельское бюро
Евросоюз предостерегает от милитаризации космоса
Греция
Взрыв в многоэтажном доме в центре Афин
Сальвадор
МВФ просит Сальвадор проститься с биткоином
Перу
Мачу-Пикчу в зоне бедствия
мир
Балатон покрылся льдом
США
ВОЗ директоров в пандемию не меняет
мир
Эриксен вернулся на поле
Россия
В Москве из-за роста заболеваемости COVID-19 остановлена плановая госпитализация в детские больницы
Мобильность
Автомобилю разрешили летать
Последние видео
Как успокоить Москву?
Евросоюз предостерегает от милитаризации космоса
Взрыв в многоэтажном доме в центре Афин
МВФ просит Сальвадор проститься с биткоином
Мачу-Пикчу в зоне бедствия
Балатон покрылся льдом
ВОЗ директоров в пандемию не меняет
Эриксен вернулся на поле
В Москве из-за роста заболеваемости COVID-19 остановлена плановая госпитализация в детские больницы
Автомобилю разрешили летать