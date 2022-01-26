США могут ввести санкции лично против Путина

Президент США Джо Байден готов рассмотреть вопрос о введении персональных санкций против Владимира Путина, если Россия вторгнется на Украину. Он также отметил, что сроки передислокации американского контингента в Восточную Европу будут зависеть от действий Москвы.

"Это будет иметь огромные последствия по всему миру! Если они двинутся туда со всем своими силами, это станет крупнейшим вторжением со времен Второй мировой войны", - уточнил американский лидер.

Накануне США и НАТО озвучили планы по укреплению военного присутствия в Восточной Европе. Правда, как показывают опросы, лишь четверть американцев доверяют Байдену в вопросе эффективного управления подобными кампаниями; основная критика идет из стана республиканцев, где хотят более решительных действий.

Митч Макконнелл, лидер республиканского меньшинства в Сенате, убежден: "Развернуть дополнительные войска НАТО, включая некоторые наши собственные, в Польше, Румынии, Прибалтике, нужно сейчас, а не после вторжения".

О последствиях агрессии Вашингтон в очередной раз предупреждает не только Москву, но и Минск: США призвали Беларусь не содействовать в организации вторжения на Украину.