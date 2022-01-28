Вашингтон грозит санкциями "Северному потоку - 2"

Телефонный звонок поддержки - так в офисе украинского президента охарактеризовали состоявшийся накануне разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена. Стороны согласовали совместные действия по деэскалации напряженности и затронули тему экономической поддержки Киева. В Вашингтоне тем временем вновь сообщили, что рассчитывают на дипломатию, но готовят санкции - в том числе и по проекту "Северный поток - 2".

"Мы продолжаем вести очень решительные и четкие переговоры с нашими немецкими союзниками и сегодня я хочу быть с вами откровенной: если Россия вторгнется на Украину, "Северный поток - 2" так или иначе не будет продвигаться вперед", - заявила на встрече с журналистами заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Если Россия вторгнется на Украину, "Северный поток-2" так или иначе не будет продвигаться вперед". Виктория Нуланд.

В настоящее время газопровод проходит сертификацию у немецких регуляторов. Глава германского МИДа поддержала американских партнеров, пообещав в случае необходимости ввести санкции и по этому проекту. Позиция, которую разделяют в немецкой политике далеко не все. Ожидается, что ситуация вокруг "Северного потока" будет обсуждаться на встрече канцлера Германии и президента США 7 февраля.

Опасения западных стран по поводу возможного вторжения России на Украину в последние дни усилились - на фоне укрепления российской военной группировки у границ и пока не давших конкретного результата переговоров на разных уровнях. Москва, как и прежде, продолжает отклонять обвинения в милитаристских планах на Украине.