78 лет снятия блокады Ленинграда

В России прошли памятные мероприятия в 78-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. В Санкт-Петербурге, несмотря на холод, тысячи человек собрались у мемориала на Пискарёвском кладбище, где похоронены жители города и оборонявшие его солдаты. Зелёные ленты — цветов медали "За оборону Ленинграда".

Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации:

"Мы, конечно, все испытываем скорбь по жертвам этого страшного преступления фашистов, и в то же время гордость за несломленных ленинградцев. И я уверена, что свет этого подвига никогда не погаснет. Этот подвиг бессмертен".

Президент России Владимир Путин возложил венок к монументу "Мать-родина". Отец главы государства сражался на "Невском пятачке", а старший брат умер в блокадном городе в 1942 году.

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня. Её жертвами стали более 800 тысяч человек — до полутора миллионов, по некоторым оценкам; при том что довоенное население города составляло около 2,5 миллионов человек.