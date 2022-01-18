Первая победа Медведева на Australian Open

Даниил Медведев вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии, одержав победу над швейцарцем Хенри Лааксоненом со счетом 6-1 6-4 7-3 (7-3) .

Чемпион US Open - первый сеяный в отсутствие Новака Джоковича - сыграет с австралийцем Ником Кирьосом.

Стефанос Циципас обеспечил себе выход во второй круг, легко справившись с непростым соперником в лице шведа Микаэля Имера.

Грек победил со счетом 6-2, 6-4, 6-3 и теперь встретится с 21-летним Себастьяном Баэсом из Аргентины.

Британец Энди Маррей отметил свое возвращение на Australian Open напряженной победой в пяти сетах над 21-м сеяным грузином Николозом Басилашвили. Итог встречи: 6-1 3-6 6-4 6-7 (5-7) 6-4.

Маррей, пятикратный финалист Мельбурна, во втором круге в четверг сыграет с японцем Таро Даниэлем.

В своем дебюте на австралийском корте чемпионка US open Эмма Радукану одолела американку Слоан Стивенс в трех сетах со счетом 6-0 2-6 6-1.

И теперь 19-летняя британка, посеянная под 17-м номером, сразится с Данкой Ковинич из Черногории