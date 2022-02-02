Борис Джонсон грозит Москве санкциями

Отозвать российский континент от границ с Украиной призвал Россию британский премьер-министр Борис Джонсон. Он стал последним западным гостем высокого уровня, лично посетившим Киев на фоне обострения украинского кризиса.

Глава британского кабинета предупредил, что любые попытки вторжения российского контингента станут сигналом к введению ответных мер: Лондон обещает к 10 февраля подготовить законопроект о санкциях, нацеленных на близкий к Кремлю круг лиц.

"Вторжение России в Украину было бы политической, гуманитарной катастрофой, - заявил Джонсон. - . На мой взгляд, это будет также военная катастрофа для России и всего мира".

Россия постоянно отрицает любые милитаристские планы, а постпред РФ в ООН Василий Небензя назвал разговоры о войне провокацией. Москва обвиняет США и их союзников в игнорировании важных для России проблем безопасности и разыгрывании украинской карты для усиления влияния в регионе

"Мне представляется, что те же США не столько заботятся о безопасности Украины, хотя, может быть и думают об этом, но где-то на втором плане. Но самая главная их задача - сдерживание развития России. В этом смысле Украина - это просто инструмент". Владимир Путин.

"Мне представляется, что те же США не столько заботятся о безопасности Украины, хотя, может быть и думают об этом, но где-то на втором плане. Но самая главная их задача - сдерживание развития России. В этом смысле Украина - это просто инструмент", - заявил президент России Владимир Путин.

Ранее Россия запросил от Запада гарантий нерасширения НАТО на восток, но ожидаемо их не получила. Сообщается, что США сформулировали контрпредложения: в Москве считают. что по некоторым пунктам переговоры возможны, хотя они останутся второстепенными по отношению к главному запросу Кремля.