Россия и Беларусь готовят совместные учения

В Беларусь прибывает контингент РФ в рамках первого этапа проверки сил реагирования Союзного государства. Накануне белорусский президент Александр Лукашенко подтвердил, что Москва и Минск в феврале проведут совместные учения. Маневры запланированы у западных и южных границ Беларуси - то есть у рубежей с Польшей и Украиной. В Минске утверждают, что с другой стороны границ стянуты тысячи военных НАТО.

Совместные учения стороны согласовали еще в декабре на фоне обострения диалога России и Беларуси с Западом, который обвиняет Кремль в подготовке военной кампании против Украины. Посетившая Киев глава МИД Германии Анналена Бербок увязала безопасность республики с общеевропейской безопасностью и пообещала помощь.

Глава российского МИДа Сергей Лавров в очередной раз отверг обвинения Запада в "агрессивных" намерениях Москвы. По его мнению, сегодня Украина находится под внешним управлением США и - цитата - "Вашингтон вполне в состоянии заставить киевский режим выполнить, наконец, Минские соглашения". Позицию США на этот счет резюмировала в Киеве делегация американских сенаторов. На переговорах с президентом Украины речь, в числе прочего, шла о возможных превентивных санкциях в отношении России.