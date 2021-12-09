"У Германии нет друга ближе, чем Франция": Анналена Бербок в Париже

Нет в Европе дружбы крепче, чем между Францией и Германией: об этом говорят главы МИДов двух стан. Первый зарубежный визит — спустя считанные часы после официального вступления в должность — новая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок нанесла именно в Париж.

Анналена Бербок, министр иностранных дел Германии:

"Париж, как первая официальная поездка — это больше, нежели добрая традиция. Это также важное дело для меня лично, поскольку у Германии нет друга ближе, чем Франция. Не только с точки зрения франко-германских отношений и дружбы, но и потому, что Европа — стержень немецкой внешней политики".

В новом году Франция примет председательство в Евросовете. В Париже очень надеются на плодотворное сотрудничество с новым немецким кабинетом, особенно учитывая что новая глава МИД, Бербок — представляет партию "Зелёных".

Жан-Ив Ле Дриан, министр иностранных дел Франции:

"Мы очень довольны тем, что накануне нашего председательства в Германии утвердилось новое правительство, и мы рады тому, что оно готово сотрудничать с нами, чтобы сделать Европу более "зелёной", социальной и суверенной".

Новый канцлер Германии Олаф Шольц свой первый зарубежный визит тоже совершит во Францию. Он планирует посетить Париж уже в пятницу. А Бербок отправится сперва в Брюссель, для встреч с представителями ЕС и НАТО, а затем в Варшаву.