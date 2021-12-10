Канцлер Германии ратует за сильный и суверенный Евросоюз

После успехов в национальной политике и поездки в Париж для востановления тандема с президентом Макроном, новый немецкий канцлер перенёс свои усилия на уровень Евросоюза. Олаф Шольц приехал в Брюссель, где он много раз бывал на переговорах. Его встретили знакомые лица, такие как председатель Еврокомиссии немка Урсула фон дер Ляйен. Они обязались вместе решать общие задачи:

«Мы хотим, чтобы Евросоюз был сильным и суверенным, - сказал Шольц. - Это значит, что у нас должна быть тщательно скоординированная стратегия во внешней политике. Сейчас нужно добиться успехов в обеспечении безопасности и обороны Европы. Нельзя терпеть никаких угроз отдельным странам. Мы, конечно, глубоко обеспокоены событиями, которые разворачиваются вдоль украинско-российской границы »..

Другие общие проблемы включают борьбу с пандемией Covid-19 и преодоление её экономических последствий. В списке приоритетов нового канцлера также предотвращение климатических изменений и переход на чистые источники энергии. Директор брюссельского института "Брейгель" предполагает, что по проблеме энергетики между ведущими державами континета могут возникнуть трения:

«Думаю, это будет одно из первых серьезных испытаний для франко-германской пары, - сказал Гунтрам Вольф. - Важно, чью сторону займёт Брюссель. Франция привержена ядерной энергетике. Она утверждает, что атомные электростанции не выделяет парниковых газов, и поэтому должны считаться зелёной технологией. Германия же называет АЭС опаснымт и собирается отказаться от ядерной энергетики очень быстро »..

Европейское турне Шольца включает встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Все эти переговоры проходят в преддверии встречи глав государсв и правительств ЕС, которая состоится на следующей неделе в Брюсселе. На Саммите также будут обсуждаться вопросы безопасности и обороны.