Буркина-Фасо: ЕС требует освободить президента Каборе

Жители Уагадугу празднуют захват власти в Буркина-Фасо военными. Многие из тех, кто пришли поддержать военнослужащих около здания национального телевидения, говорят, что устали жить в страхе и бояться потерять близких из-за неспособности отстраненного президента Рока Марка Кристиана Каборе сдержать наступление исламистов.

О захвате власти в стране "Патриотическим движением за охрану и восстановление" группа из 14 военнослужащих объявила во второй половине дня в понедельник. По словам возглавившего мятежное движение подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, президентский срок Каборе завершился, действие конституции приостановлено, правительство и парламент распущены, границы закрыты, на всей территории введён комендантский час.

В эфире также показали письмо, в котором президент Каборе якобы подает в отставку с поста главы государства. При этом неизвестно, находится ли он среди других задержанных.

Мы призываем соблюдать конституционный порядок и освободить президента Каборе Жозеп Боррель Верховный представитель ЕС по внешней политике

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил военный переворот в Буркина-Фасо и призвал стороны к переговорам.

Общественные выступления с требованием укрепить безопасность перед лицом увеличивающегося числа нападений террористов на мирных жителей и военнослужащих начались минувшей осенью. За последние три года Буркина-Фасо превратилась в эпицентр исламистской активности в Западной Африке, отмечают эксперты.

В Москве обеспокоены осложнением ситуации в Буркина-Фасо и внимательно следят за её развитием, заявили в МИДе, добавив, что граждане РФ в событиях последних дней не пострадали.