Буркина-Фасо: СМИ сообщают об аресте президента

Мятеж военных в Буркина-Фасо, начавшийся на ряде армейских баз 23 января, возглавляет подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба. Об этом сообщают региональные СМИ. Подполковник Дамиба служит в пехотном подразделении. Он выпускник одного из военных училищ Франции.

В понедельник у президентской резиденции в столице Уагадугу произошли столкновения. На дорогах выстроены блокпосты. Под усиленную охрану взята Государственная новостная станция RTB.

По данным информационного агентства Associated Press, президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе задержан военными. По словам источника, он находится под охраной в неизвестном месте. При этом ряд местных СМИ утверждают, что президент не задержан, а находится под охраной жандермерии.

Арестованы также многие высшие офицеры вооруженных сил Буркина-Фасо. Они содержатся на армейской базе в центральной части Уагадугу.

Каборе впервые был избран главой государства в 2015 году. В 2020 он получил второй президентский мандат. Наблюдатели отмечают, что последнее время в Буркина-Фасо росло разочарование в связи с неспособностью Каборе остановить волну насилия со стороны джихадистов.