Буркина-Фасо под контролем хунты

Мятежные военные Буркина-Фасо заявили в понедельник по государственному телевидению, что хунта теперь контролирует страну после задержания демократически избранного президента и продолжающихся все минувшие сутки перестрелок в столице. Этот военный переворот - третий за последние 18 месяцев в Западной Африке, где многие страны страдают от нападений исламских экстремистов. Военные ссылаются на ухудшение ситуации с безопасностью на фоне волны насилия со стороны джихадистов и неспособности президента справиться с кризисом.

"Во-первых, действие Конституции приостановлено. Во-вторых, распущено правительство. В третьих, распущен парламент. В четвёртых, с полуночи 24 января и до нового распоряжения закрыты сухопутные и воздушные границы. С 21:00 до 05:00 на всей территории страны с сегодняшнего дня и до нового распоряжения введён комендантский час", - сказал капитан Сидсоре Кабер Уэдраого, добавив, что "Патриотическое движение за охрану и восстановление решило взять на себя ответственность перед историей".

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил в понедельник на брифинге, что Антониу Гутерриш осуждает военный переворот в Буркина Фасо, обеспокоен местонахождением президента Кристиана Каборе и призывает лидеров хунты сложить оружие, обеспечив физическую защиту президента и госинститутов.