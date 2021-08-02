Буркина-Фасо: в рядах исламистских боевиков растет количество детей

В начале июня в деревне Солхан в Буркина-Фасо произошло одно из самых страшных массовых убийств за всю историю страны. Более 160 человек погибли, многие дома и местный рынок оказались сожжены.

Большинство участников нападения на поселение были детьми — от 12 до 14 лет. Все они завербованы исламистскими группировками.

"Мы видим голодных детей, у которых нет доступа к образованию. Мы видим разгневанных детей, потому что они не понимают, что случилось с их родителями, убитыми без объяснений, без какой-либо формы правосудия. Военные совершают насилие у них на глазах: эти действия травмируют их на всю жизнь", — считает исполнительный директор НКО Justice and Dignity of the Women of Sahel Маймуна Ба.

Как подсчитали правозащитники, количество завербованных в солдаты детей за последний год выросло в пять раз. Исламисты предлагают им мотоциклы и по 18 долларов за убитого человека.

"Как родителям, нам очень страшно. Дети более подвержены вербовке джихадистов, потому что они не достаточно сознательны, чтобы сделать правильный выбор. Я боюсь, что мой ребенок, брат или родственник присоединится к экстремистам", — говорит житель города Дори и отец 4-летнего сына Исма Хеелла.

Плохо подготовленная и оснащенная правительственная армия Буркина-Фасо не может остановить насилие. С момента начала нападений исламистов погибли тысячи жителей страны. Еще миллиону пришлось покинуть свои дома.