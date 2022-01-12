Афганистан: нищета забирает почки

Афганистан: нищета забирает почкиКомментарии
Нищета всегда была большой проблемой Афганистана, но после ухода войск НАТО и прихода к власти "Талибана"* - ситуация только ухудшилась.
Страну отрезали от международной финансовой поддержки, от которой та в значительной степени зависела.
Теперь, чтобы прокормить семьи, люди вынуждены продавать почки, порой даже не осознавая сопутствующей опасности.
После неудачной попытки уехать из Афганистана 40-летний Гулам Хазрат продал одну из своих почек. На восстановление ему потребуется год, тяжелый труд противопоказан.
В зависимости от группы крови одна почка может стоить от 2 000 долларов США до 4 000 долларов США, а расходы на стационар, лекарства и операции достигают 4 000 долларов США.
Стоит только догадываться, что эти отчаявшиеся люди будут делать, когда и эти деньги закончатся.
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* признан в России запрещенной террористической организацией.