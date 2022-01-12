Афганистан: нищета забирает почки

Нищета всегда была большой проблемой Афганистана, но после ухода войск НАТО и прихода к власти "Талибана"* - ситуация только ухудшилась.

Страну отрезали от международной финансовой поддержки, от которой та в значительной степени зависела.

Теперь, чтобы прокормить семьи, люди вынуждены продавать почки, порой даже не осознавая сопутствующей опасности.

Большая часть тех, кто из-за денежных проблем продал свою почку, из-за ее отсутствия в долгосрочной перспективе столкнутся с проблемами со здоровьем. Культура донорства почек в Афганистане другая. Здесь большинство доноров - это добровольцы, продающие свои почки другим людям, чтобы решить свои экономические проблемы Ахмад Шекаиб врач, специалист по внутренним болезням

После неудачной попытки уехать из Афганистана 40-летний Гулам Хазрат продал одну из своих почек. На восстановление ему потребуется год, тяжелый труд противопоказан.

Я не мог пойти на улицу и просить денег, я просто был неспособен просить милостыню. Поэтому решил пойти в больницу и продать почку, так я хотя бы смогу прокормить детей какое-то время Гулам Хазрат донор почки

В зависимости от группы крови одна почка может стоить от 2 000 долларов США до 4 000 долларов США, а расходы на стационар, лекарства и операции достигают 4 000 долларов США.

Стоит только догадываться, что эти отчаявшиеся люди будут делать, когда и эти деньги закончатся.

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* признан в России запрещенной террористической организацией.