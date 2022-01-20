В Мадриде обучают афганских беженцев

Насратулла живет в Испании уже четыре года: частный университет Камило Хосе Села в Мадриде предоставил ему возможность получить высшее образование, недоступное для юноши на родине, в Афганистане. "Меня интересует право и компьютерная инженерия, - рассказывает он. - Пройдя юридическую подготовку, я смогу легче интегрироваться, буду знать правила и законы, но я также всегда интересовался компьютерными технологиями".

Университет тесно сотрудничает с управлением ООН по делам беженцев. Сегодня в кампусе - 40 афганских ребят, они начинают с освоения языка и культурных особенностей испанского общества.

Как только язык выучен, у студентов начинается двухгодичная профподготовка, с ней желающие могут искать работу. Тех же, кто отличился в учебе, университет приглашает получить высшее образование совершенно бесплатно.

Мадридский вуз реализует проект Integra по образовательной поддержке беженцев с 2016 года, в прошлом году он выпустил 10 дипломированных специалистов из числа мигрантов. Усилия учебного заведения отмечены гражданской премией ЕС в Европарламенте.