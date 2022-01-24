Ушёл из жизни французский модельер Тьерри Мюглер

В понедельник на 74-м году жизни скончался французский модельер и фотограф Тьерри Мюглер. Он вошёл в историю моды благодаря грандиозным дефиле с пышной сценографией, черному облегающему платью, жакету без воротника и легендарному парфюму.

"Мода - единственный вид искусства, который ходит по улице".

Пик славы модельера пришелся на восьмидесятые годы, он первым в Европе превратил показ мод в рок-фестиваль, собрав в парижском концертном зале Зенит 6 тысяч зрителей, чтобы отметить десятилетие своего модного дома.

В 1992 году Тьерри Мюглер выпустил парфюм "Ангел", который быстро стал лидером продаж.

В 2002 году дизайнер покинул пост креативного директора своего дома мод, но продолжал сотрудничать со знаменитостями и проводить показы. Среди звёздных поклонников его таланта: Лайза Миннелли, Милен Фармер, Ким Кардашьян, Бейонсе, Леди Гага и другие.

Сообщается, что Тьерри Мюглер умер от естественных причин. По словам агента модельера Жана-Батиста Ружо, смерть мастера стала неожиданностью для его окружения. Кутюрье много работал, в начале недели он планировал объявить о новых проектах.