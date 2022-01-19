Трагически погиб французский актёр Гаспар Ульель

В результате несчастного случая на горнолыжном склоне скончался известный французский актер Гаспар Ульель.

Инцидент произошел на курорте Ла-Розьер в Савойе во вторник. По некоторым данным, находясь без шлема, актер во время спуска на пересечении двух синих трасс столкнулся с другим лыжником.

В критическом состоянии Ульеля на вертолете доставили в университетскую больницу Гренобля, где тот скончался не приходя в сознание.

В эту же самую больницу после аналогичного несчастного случая в декабре 2013 года во французских Альпах доставили гонщика "Формулы 1" Михаэля Шумахера.

Гаспар Ульель начал свою актерскую карьеру еще ребенком, но заметили его только в 2003 году. В возрасте 19 лет он сыграл одну из главных ролей в фильме Андре Тешине "Заблудившиеся".

Затем дуэт с Одри Тоту в драме "Долгая помолвка" принес Ульелю премию "Сезар"

Сын двух модельеров, в 2014 году актер сыграл знаменитого кутюрье Ива Сен-Лорана в байопике Бертрана Бонелло.

В 2017 году Ульель получил второго "Сезара" за лучшую мужскую роль в фильме Ксавье Долана "Это всего лишь конец света".

С 2013 года Ульель находился в отношениях с актрисой и певицей Гаэль Пьетри, в 2016 у пары родился сын Орсо. Ульель проводил отпуск в горах с семьей.