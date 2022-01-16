Мир моды прощается с Нино Черрути

Известный дизайнер ушел из жизни в возрасте 91-го года. Черрути скончался в больнице города Верчелли, где ему должны были сделать операцию на бедре.

В молодом возрасте унаследовал семейный бизнес (текстильную фабрику) и превратил ее во всемирно известный бренд. В конце пятидесятых годов прошлого века Черрути начал выпускать одежду. Свою первую коллекцию Hitman дизайнер представил в Милане в 1957 году. Десять лет спустя модельер открыл бутик в Париже.

Кутюрье производил одежду одинаковых моделей для мужчин и женщин, тем самым, совершив революцию в моде. Модельер сотрудничал с голливудскими звездами. В костюмы от Черрути одеты герои "Молчания ягнят", "Основного инстинкта" и "Красотки". Он также был официальным дизайнером команды Ferrari Formula 1. Под началом кутюрье карьеру начинали многие деятели моды, в числе которых Дорджио Армани.

В октябре 2000 года Нино Черрути продал свой бренд итальянским инвесторам.