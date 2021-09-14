"MET GALA": НОВЫЕ ОБРАЗЫ АМЕРИКИ

Ким Кардашьян, Дженифер Лопес, Рианна, Билли Айлиш, Джастин Бибер, Тимоти Шаламе и другие голливудские звезды посетили в понедельник долгожданный бал Института костюма Анны Винтур, известный также как "Met Gala".

Певица Билли Айлиш, поэтесса Аманда Горман, актёр Тимоти Шаламе и теннисистка Наоми Осака на фотоколе бала "Met Gala"

В прошлом году модное мероприятие не состоялось из-за бушевавшей в Нью-Йорке пандемии коронавируса. Помимо тематического вечернего платья или костюма от американских модельеров гостям необходимо было предъявить сертификат о вакцинации либо негативный тест.

В своих нарядах звезды обыгрывали тему знаковых национальных символов Америки. Каждому из 400 приглашенных персон пришлось заплатить более чем 30 000 долларов за появление на ковровой дорожке. Благотворительный гала-концерт является основным источником финансирования института костюма Метрополитен-музея, к 75-летию которого приурочен бал этого года.

Также "Met Gala" открывает выставку "В Америке: лексикон моды." Она посвящена актуальным дизайнерам, задающим тон в модной индустрии Нового Света.