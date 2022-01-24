Чешская Республика подумывает поставлять Украине боеприпасы

Чешская Республика подтвердила поддержку Украине в её противостоянии с Россией. Прага рассматривает возможность поставок Киеву боеприпасов. Три балтийские страны Евросоюза уже предложили военную помощь Украине.

Между тем Вашингтон утверждает, что Берлин не позволил Таллину отправить оружие немецкого производства в Киев. О таких неоднозначных позициях партнёров по ЕС и НАТО рассказал в интервью Euronews в Брюсселе чешский министр иностранных дел Ян Липавский:

«Мы поддерживаем Украину. Это также означает, что мы поддерживаем её не только словами, но и действиями. Чешское правительство рассматривает возможность отправки боеприпасов украинцам, чтобы помочь поднять готовность их армии».

Дипломатические отношения Праги с Москвой остаются натянутыми. Чешские спецслужбы подозревают российских разведчиков в причастности ко взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в октябре 2014 года. Тогда погибло два человека. В результате Прага выслала 18 российских дипломатов, а Россия - 20 работников чешского посольства в Москве. Ян Липавский продолжает:

«Мы посылаем очень ясный сигнал. Мы поддерживаем Украину и делаем всё необходимое, чтобы у неё была свобода выбора, вступать ли в ЕС или в НАТО».

Новое чешское правительство было приведено к присяге в декабре прошлого года после долгих переговоров. У кабинета были разногласия с президентом страны Милошем Земаном, который известен своими тесными связями с Россией. Чешский министр надеется заключить с коллегами по ЕС соглашение о санкциях против России, если она вторгнется на Украину. Липавский отдаёт себе отчёт в разногласия между ними:

«У нас есть внутренние дебаты о санкциях, так как это один из инструментов, которые, возможно, придется использовать, если на Украине произойдет эскалация. Я чувствую очень сильное единство, присутствующее в НАТО, я чувствую, что оно присутствует и в ЕС».

Глава внешнеполитического ведомства Чешской Республики заявил также, что считает требование России вывести силы НАТО из Румынии и Болгарии совершенно неприемлемым.