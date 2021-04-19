Главы МИД стран ЕС обсудят "дело Врбетице"

Чехия проинформирует союзников по НАТО и ЕС о своих подозрениях относительно "дела Врбетице" и вынесет этот вопрос на обсуждение на встрече министров иностранных дел ЕС.

Расследование обстоятельств взрыва на складе боеприпасов в 2014 году привело к дипломатическому скандалу между Прагой и Москвой: Чехия выслала 18 российских дипломатов, которых обвинили в работе на российские спецслужбы, Россия в ответ объявила о высылке 20 сотрудников чешского посольства в Москве.

В правительстве Чехии заявили, что решение было принято на основании "недвусмысленных доказательств" причастности Москвы к взрывам, представленных разведкой страны.

Были установлены двое подозреваемых - сотрудники ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига, которые также обвиняются в причастности к отравлениям в Солсбери в 2018 году.

В результате взрыва, произошедшего в октябре 2014-го в городе Врбетице, погибли два человека. В декабре того же года взорвался еще один склад. Чешские власти утверждают, что перед взрывами на месте диверсии побывали россияне, которые въехали в Чехию по паспортам на имена Николая Попа и Руслана Табарова.

В МИД России назвали решение Чехии беспрецедентным и враждебным актом.