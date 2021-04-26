Президенту Чехии грозят делом о госизмене из-за слов о взрывах во Врбетице

Сенат Чехии рассмотрит вопрос об обвинении президента Милоша Земана в госизмене из-за нашумевшего заявления о взрывах во Врбетице. В причастности к этому ЧП подозревают российские спецслужбы.

По мнению спикера палаты Милоша Выстрчила, Земан разгласил секретные данные и мог сделать это в интересах иностранного государства. С критикой заявления президента выступил и вице-премьер Чехии Ян Гамачек:

«Насколько мне известно, есть лишь одна версия расследования по этому делу и она связана с перемещениями военнослужащих части ГРУ 29155. Мы получили информацию не только от Службы безопасности, но также от полиции и прокуратуры. На основании этих сведений мы, Чешская Республика, отреагировали очень жёстко. Так что очевидно, что эти доказательства были убедительными».

В своём телеобращении Милош Земан говорил, что есть две версии взрывов во Врбетице 2014 г.: о нарушении правил безопасности и о нелегальной деятельности иностранной разведки. Правительство Чехии заявляет, что к взрывам причастны предполагаемые сотрудники ГРУ, известные как Александр Петров и Руслан Боширов. Великобритания обвиняет их в применении химического оружия в Солсбери.

Земан требует представить доказательства любой из версий, и, если вина России подтвердится, — Москва, по словам президента Чехии, «должна быть наказана за этот террористический акт».

Москва все претензии отвергает. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил ЕС провести собственное расследование событий во Врбетице:

«Наверное, во всём этом, как и в других вопросах, связанных с этой истории, должен разбираться Европейский союз. Всё это произошло на его территории, — насколько можно предположить, с нарушением целого ряда норм и правил, которые действуют в Европейском союзе, а также существенные есть указания на то, что нарушались и международные конвенции, в том числе Оттавская конвенция, запрещающая противопехотные мины, и так называемый "Договор о торговле оружием", участниками которых, как я понимаю, являются все члены Европейского союза».

Из-за дела о взрывах во Врбетице Чехия выслала 18 сотрудников российского посольства и обещала признать персонами нон-грата ещё десятки представителей дипмиссии. Москва в ответ выслала 20 чешских дипломатов.