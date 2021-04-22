Россия - Чехия: напряжённость растёт

В связи с истечением в четверг срока ультиматума, выдвинутого Прагой в ответ на высылку чешских дипломатов из РФ, республика ограничивает число сотрудников российского посольства. Сделано это будет до конца мая, заявляют в МИД страны.

Ранее глава ведомства Якуб Кулганек отметил, что на родину могут вернуться около 60 сотрудников российского диппредставительства, что, по его словам, позволит привести штаты посольств в паритетное соответствие. Первый "обмен" высланными состоялся в связи с расследованием обстоятельств взрыва на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году: Чехия объявила персонами нон грата предположительно причастных к инциденту 18 россиян, по данным следствия, работавших под дипприкрытием представителей спецслужб; ответ РФ оказался "зеркальным". В результате в чешском посольстве остались лишь 5 сотрудников и 19 технических служащих, в то время как в российском - 27 сотрудников и 67 служащих.

Представитель МИД РФ Мария Захарова уже отметила, что в ответ на любые новые шаги Праги, Москва примет соответствующие действия.

"На тот момент, в котором мы сейчас находимся, Прага встала на путь разрушения отношений. Ответ не заставит себя ждать", - заявила она.

В четверг чешский посол Витезслав Пивонька был вызван в МИД РФ. Выйдя из здания на Смоленской площади он заявил, что пока будет продолжать работу в России.