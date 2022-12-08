Буркина-Фасо: "золотой контракт" с Россией

Власти Буркина-Фасо предоставили лицензию на эксплуатацию нового золотого рудника российской компании Nordgold на четырёхлетний срок. Речь идёт об участке Имиугу в центральном районе страны площадью 31,44 км2. По подсчётам, за это время с месторождения можно получить более 2,53 тонны золота. Прямой вклад этого производства в государственный бюджет оценивается в 5,3 млрд франков КФА (8,1 млн евро) и 648 млн франков КФА (около 1 млн евро) в пользу горнорудного фонда местного развития.

В Буркина-Фасо, производящей около 70 тонн золота в год и располагающей 17 промышленными рудниками, золото за 10 лет стало ведущим экспортным продуктом, опередив хлопок. Еще несколько десятков тонн, по некоторым оценкам, добывается в теневом секторе. Страна занимает пятое место в Африке по объёмам добычи золота.

Пришедшее к власти в результате путча правительство стремится диверсифицировать своих партнёров, и выбор российской компании не случаен. Во многих франкоязычных африканских странах, где Францию воспринимают как бывшую колониальную державу, Москва пользуется растущей поддержкой населения.

После переворота 30 сентября, который привел к власти капитана Ибрагима Траоре, жители Буркина-Фасо неоднократно выходили на демонстрации с флагами России, требуя, чтобы их лидеры активизировали отношения с этой страной.

Российская группа Nordgold через свои две дочерние компании - горнодобывающую компанию Taparko (Somita) и Bissa gold - уже эксплуатирует три месторождения на севере Буркина-Фасо, где с 2015 года активизировались джихадисты, связанные с "Аль-Каидой" и группировкой "Исламское государство". В апреле Nordgold объявила о закрытии рудника Тапарко "из соображений безопасности".