Буркина-Фасо: месть джихадистов

Не менее 30 человек убиты на востоке Буркина-Фасо в ходе нападения джихадистов на деревню Кодил в провинции Команджари недалеко от границы с Нигером. По словам одного из местных чиновников Лабиди Уобы, которому удалось спастись, бандиты окружили деревню и ходили по домам, поджигая их и убивая людей. Другой свидетель Мадиемпо Тандамба рассказал, что около 100 исламских экстремистов въехали в село на мотоциклах, трёхколёсных велосипедах и пикапах. Они убили четверых племянников Тандамбы.

Плохо оснащенная армия Буркина-Фасо изо всех сил пытается сдержать натиск джихадистов, связанных с "Аль-Каидой" и "Исламским государством". От их рук которых погибли тысячи людей и более миллиона стали беженцами. В прошлом году армии стали помогать добровольцы, но экстремисты проводят карательные рейды против их сообществ. Деревня Кодил, на которую они напали, также предоставила бойцов-добровольцев для армии.

Нападение произошло ровно через неделю после того, как в Буркина-Фасо были убиты два испанских журналиста и ирландский эколог, а один военнослужащий пропал без вести. Они были в составе патруля, принимавшего участие в борьбе с браконьерами, и попали в засаду, устроенную джихадистами в этом же регионе. В тот же день на прошлой неделе 18 человек были убиты в деревне Яттаку в Сахельском регионе страны.