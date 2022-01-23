Досрочное голосование на выборах в Португалии

В Португалии стартовали досрочные всеобщие выборы. Основной день голосования – 30 января, но уже с нынешнего воскресения на избирательные участки могут прийти предварительно зарегистрировавшиеся избиратели. Это постановление призвано уменьшить скопление людей и сгладить избирательный процесс; кроме того, ранее высказывались также опасения, что явка избирателей может упасть из-за пандемии.

"Голосование - самый важный момент демократии, - говорит премьер-министр и лидер социалистов Антониу Кошта. - _Это тот уникальный момент, когда только граждане выбирают своих представителей, решают, какими будут результаты выборов, чего они хотят для своего будущего. Участие в избирательном процессе - самый важный акт демократической жизненной силы, и я хочу призвать всех португальцев воспользоваться своим гражданским правом сегодня, если они зарегистрированы для досрочного голосования, или через неделю для обычного". _

Парламентские выборы в Португалии должны были состояться не ранее осени 2023 года. Но непрочный союз между правящими социалистами, левым блоком и коммунистами распался, потому что левые партии отказались поддержать представленный социалистами проект бюджета на 2022 год. В последних предвыборных опросах социалисты значительно опережают консерваторов.