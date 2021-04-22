Португалия представила план своего восстановления на деньги ЕС

Председательствующая в Евросоюзе Португалия первой из 27 стран-членов направила в Брюссель свой План социально-экономического восстановления после пандемии. Он должен быть утверждён до конца июня, после чего Лиссабон начнёт получать средства из общего Фонда.

Об этом объявил в четверг в социальных сетях премьер-министр Антониу Кошта. Он обещал укрепить национальное здравоохранение, более справедливо распределять жильё, развивать внутренние регионы.

План предусматривает направление более 16 млрд евро в ключевные отрасли, особенно в те, что связаны с климатом и цифровизацией.

«Невозможно назвать более важные на сегодня сферы, хотя этот план покроет инвестиционные потребности многих отраслей, государственных и частных, - сказал лиссабонский профессор Рикарду Паеш Мамеде. - Прежде всего Португалии нужна помощь в сокращении выбросов в атмосферу углекислого газа и в дигитальном переходе. Усилий и денег требуют также инфраструктура и повышение квалификации".

Крайний срок для предоставления национальных планов - конец текущего месяца, но Брюссель выразил готовность проявить гибкость, лишь бы все они были одобрены к лету. Еврокомиссия должна убедиться в целесообразности предлагаемых расходов. Со своей стороны, государства-члены должны решить, где взять причитающиеся с них доли для восстановительного Фонда объём которого 750 млрд евро. Основная часть этих денег будет заимствована на рынках капитала. 10 стран ЕС еще не утвердили программы изыскания собственных ресурсов, но помощь им будет оказана и без этого, в случае срочной необходимости.