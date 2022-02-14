«Колонна свободы» в Брюссель не вошла

В Брюссель прибыли из Парижа некоторые участники "Колонны свободы", выступающие против ограничений свободы, связанных с пандемией. Съехались жители и других соседних стран, правительствам которых пока не удаётся вернуть жизнь в нормальное русло. Прорваться к учреждениям Евросоюза пытались около 100 человек, недовольных вакцинацией и тестированием, запретом на тесное общение незнакомых. Акция протеста были запланирована и возле штаб-квартиры НАТО.

Список претензий протестующих к брюссельским чиновником выходит за рамки проблем здравоохранения.

«Очень важно показать людям, что мы не просто небольшая группа, а представители множества народов, - сказал Руди Велсен. - В Германии наш федеральный канцлер Шольц утверждает, что лишь небольшая часть населения считает меры против коронавируса слишком жёсткими. Но дело не только в коронавирусе, а во всех проблемах, которые решаются неправильно».

«Я хочу, чтобы такие вещи, как вакцинные паспорта и все ограничения были полностью отменены, - сказал Игорь Позе. - С этим нужно кончать».

После предупреждения о готовящихся массовых демонстрациях, они были запрещены, и на улицы Брюсселя вышло гораздо меньше протестующих, чем ожидалось. Бельгийская полиция подготовилась к прибытию "Колонны", установив на дорогах блокпосты для перехвата наиболее агрессивных. Автомобили были перенаправлены на одну из крупнейших в городе стоянок, где устроили митинг около 60 человек.