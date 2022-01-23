Президент Армении подал в отставку

Президент Армении Армен Саркисян объявил о своей отставке. В заявлении на его официальном сайте сказано, что это связано с недовольством распределением полномочий между властными институтами. По словам Саркисяна, будучи гарантом Конституции, он не имел реальных инструментов для решения внутриполитических задач в условиях кризиса.

«Мы живём в уникальной реальности, в которой президент не может влиять на вопросы войны и мира», — говорится в документе. Саркисян поблагодарил правительство за создание комиссии для изменения основного закона страны и подчеркнул, что выступает за создание системы сдержек и противовесов в рамках парламентской республики.

Парламент избрал Армена Саркисяна президентом в марте 2018. Он стал первым главой государства с ограниченными полномочиями после окончательного перехода Армении к парламентской форме правления. Начало его президентского срока было отмечено Бархатной революцией, в результате которой премьер-министром стал Никол Пашинян, а последние месяцы — кризисом после Карабахской войны.